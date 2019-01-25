РИАМО - 25 янв. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям оформили возврат партии живых голубей, поступивших из Германии в Московский регион, из-за проблем с ветдокументами, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В аэропорту «Шереметьево» на пассажирском терминале «Шереметьево Терминал-«D» приостановлено оформление партии живых голубей, в количестве 14-ти голов, направлявшейся из Германии в город Москва в сопровождении ветеринарного сертификата и авианакладной», – отмечается в материале.

При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено отсутствие разрешения Россельхознадзора на ввоз. Груз возвращен в страну отправления.