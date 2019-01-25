РИАМО – 25 янв. Столичным водителям посоветовали держать дистанцию и соблюдать скоростной режим из-за метели, гололеда и усиления ветра в предстоящие выходные, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«В субботу и воскресенье мороз отпустит, а взамен ждем сильный снег, метель, гололед и ветер 12-17 метров в секунду. Проверьте щетки и лопаты в багажнике. Простите нас за занудство, но не превышайте (а лучше принижайте) скорость и держите дистанцию», – говорится в сообщении.

Снег в столице, по модельным оценкам синоптиков, будет идти около 48 часов. Ожидается, что за два дня выпадет более половины месячной нормы осадков.