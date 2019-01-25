РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) – 25 янв. В пятницу в Государственном гуманитарно-технологическом университете (ГГТУ) подмосковного Орехово-Зуева состоялось торжественное открытие интерактивного учебного класса, предназначенного для проведения обучающих мероприятий, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Интерактивный учебный класс, открытый в ГГТУ Орехово-Зуева в Татьянин день, 25 января, – это совместный проект «Аудитория лидерства» ГГТУ и Сбербанка. Аудитория предназначена, в первую очередь, для образовательной деятельности, направленной на формирование у студентов навыков лидера XXI века, умеющего действовать, творить, добиваться успеха», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, гостей мероприятия поздравил заместитель главы администрации Орехово-Зуева Александр Новосельцев. Он отметил, что Сбербанк сегодня является не просто банком, он перерос в рамки образовательной организации и университета, поэтому сотрудничество двух систем важно для развития города и региона.