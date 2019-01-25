РИАМО – 25 янв. Правоохранители проведут проверку по факту умышленной поломки пандуса для больного ребенка в жилом доме столичного района Лефортово, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В отдел МВД по району Лефортово 23 января поступило сообщение, что оторван пандус в подъезде дома.

«По указанному в обращении адресу выехали сотрудники полиции, которыми по прибытии было установлено, что пандус, установленный на лестнице в подъезде дома исправен. Кроме того, было установлено, что неизвестным лицом был демонтирован дополнительный самодельный элемент порога, смягчающий ход детской и инвалидной колясок», – говорится в сообщении.

Эта конструкция была обнаружена рядом с порогом. Сотрудниками муниципальных служб данная конструкция была возвращена на место.

«Материал проверки по решению прокуратуры был направлен в Лефортовский межрайонный следственный отдел СУ ЮВАО ГСУ СК РФ по Москве для дальнейшего проведения проверки и принятия решения в соответствии с законом», – заключается в материале.