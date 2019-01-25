РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) – 25 янв. Жителей подмосковного Орехово-Зуева приглашают посетить концерт Государственного академического русского хора имени А. В. Свешникова, который пройдет в Зимнем театре 24 февраля, вход свободный, сообщается на сайте учреждения культуры.

«По случаю Дня защитника Отечества 24 февраля в городской округ Орехово-Зуево приедет с гастролями Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова. У жителей муниципалитета есть отличная возможность посетить концерт известного коллектива в Зимнем театре. Начало в 16.00. Вход свободный», – говорится в сообщении.

За дирижерским пультом будет стоять художественный руководитель хора Евгений Волков. Главный хормейстер – Александр Топлов, концертмейстер – Людмила Бурова.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, количество мест на мероприятии ограничено. Всю необходимую информацию можно получить по телефону: 8(496)425-77-11.

Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова создан в 1936 году. В 2016 году он отметил 80-летний юбилей. Коллектив хора активно участвует в концертах и значимых культурных мероприятиях и акциях. Он принимает участие в крупнейших российских и международных проектах, в том числе и благотворительных. Основу его репертуара составляют классические и современные произведения хоровой музыки.