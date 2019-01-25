РИАМО – 25 янв. Более 5 тысяч машинистов и 3,3 тысячи билетных кассиров работают в Московском метрополитене, эти специальности стали самыми массовыми, сообщил в пятницу заместитель начальника метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев.

«Основная профессия в метро - это машинист электропоезда. Численность по этой профессии – более 5 тысяч человек. То есть это машинисты и их помощники. Вторая по массовости – билетный кассир. Это люди, которые встречают, улыбаются, занимаются реализацией и продажей билетов. Их более 3,3 тысяч человек», – сказал Ковалев.

Он добавил, что в прошлом году в метро пришли более 1 тысячи новых машинистов и свыше 800 кассиров.

«Это достаточно большие объемы. С ними успешно справляется наш центр подбора персонала», – уточнил Ковалев.