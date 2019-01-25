РИАМО – 25 янв. В московских СИЗО за прошедший год по итогам обысков изъяли более тонны кустарно изготовленного алкоголя, сообщает ТАСС.

«В 2018 году в следственных изоляторах проведено в общей сложности 5 тысяч обысков (в 2017 году – 53 тысячи). В результате проведения указанных мероприятий в камерах и на рабочих участках изъята 1 тонна и 75 литров спиртных напитков кустарного производства», – сказал начальник УФСИН по Москве, генерал-майор Сергей Мороз на коллегии по итогам работы за 2018 год.

Он добавил, что годом ранее в столичных СИЗО нашли 1113 литров кустарного алкоголя.

В московских СИЗО сократилось число изъятий мобильных телефонов. Глава УФСИН по столице отметил, что в минувшем году был изъят 1771 телефон, 931 SIM-карта и 601 зарядное устройство. В 2017 году у заключенных в московских СИЗО изъяли порядка 2,2 тысячи мобильных телефонов, 1,1 тысячи SIM-карт, 637 зарядных устройств.

«Уменьшилось и число изъятых у заключенных под стражу денег - 79 тысяч рублей (в 2017 году - 232 тысячи рублей)», – заключил Мороз.