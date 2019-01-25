РИАМО - 25 янв. Более 300 рабочих мест создают на каждой новой станции столичной подземки, за прошлый год Москве открыли 17 станций, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев.

«Каждая новая станция метрополитена создает более 300 новых рабочих мест. В прошлом году в метро открылось 17 новых станций, что стало рекордом», - сказал Ковалев.

Он отметил, что такого достижения не было давно, предыдущий рекорд - 13 станций в 1985 году.

С 2010 года в столице с учетом появления Московского центрального кольца (МЦК) появились 73 новых станции. В этом году планируется открыть от восьми до 14 станций метро и построить новое депо.