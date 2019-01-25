РИАМО - 25 янв. В башне «Федерация» делового центра «Москва-Сити» произошла вспышка жировых отложений, информация о пострадавших не поступала, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«По адресу: Пресненская набережная, дом 12 в административном здании на 62 этаже произошла вспышка жировых отложений без последующего горения», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информация о пострадавших не поступала.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» здесь располагается башня «Федерация» делового центра «Москва-Сити».