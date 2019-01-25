РИАМО - 25 янв. В столичной подземке на 12% выросло количество работников с высшим образованием в прошлом году, сообщил в пятницу заместитель начальника метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев.

«Учитывая, что мы автоматизируем наши процессы, у нас появляется все более сложное оборудование, технологичное, вслед за этим растем профессиональный уровень метрополитена, процент людей с высшим образованием за прошлый год вырос на 12%», - сказал Ковалев.

В Московском метро более 200 профессий, большинство из которых очень специфические.

«В плане управления персоналом, в плане кадров мы находимся в совершенно индивидуальных условиях», - добавил Ковалев.

В октябре Московский метрополитен запустил собственный сайт вакансий «Работа в метро». Соискатели могут найти всю необходимую информацию о трудоустройстве в подземке и отправить резюме.