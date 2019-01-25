РИАМО - 25 янв. Число сотрудников Московского метрополитена увеличилось на 7% в прошлом году, сообщил журналистам в пятницу заместитель начальника метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев.

«Штат метрополитена постоянно развивается, если мы берем прошлый год, то по отношению к 2017 году штат увеличился на 7%, то есть мы крупный работодатель внутри Москвы. Кроме того, мы регулярно создаем новые, достаточно высокооплачиваемые рабочие места. Работа в метрополитен – это очень престижно», – сказал Ковалев.

Он добавил, что дополнительно на работу в метро приняли 1,3 тысячи человек.

«Примерно 1,3 тысячу человек мы приняли дополнительно на работу в метро. Конечно, принимается и увольняется больше, потому что кто-то уходит на пенсию, но дополнительно 1,3 тысячи граждан (в 2018 г - ред.) нашли работу в метро», – уточнил Ковалев.