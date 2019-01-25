РИАМО - 25 янв. Улучшение жилищных условий и формирование городской среды остаются приоритетной задачей для субъектов РФ, сообщил помощник президента РФ, секретарь Государственного совета РФ Игорь Левитин.

В пятницу управление президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета провело заседание рабочей группы

«О работе органов исполнительной власти субъектов РФ по улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды». В нем принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Рабочей группой, рядом глав субъектов РФ были проанализированы поступившие от субъектов РФ материалы, сформированы предложения по каждому разделу. Эта тема вызывает огромный интерес, очень много вопросов. Население также очень внимательно будет отслеживать, какие вопросы мы рассматриваем, что выносим», - сказал Левитин.

Как отметил руководитель рабочей группы, президент республики Татарстан Рустам Минниханов, работа распределена по подгруппам, каждую из которой возглавляет глава определенного региона. Губернатор Московской области Андрей Воробьев возглавляет подгруппу по совершенствованию механизмов финансирования жилищного строительства.

«От субъектов поступило более 130 предложений. Самое большое количество было по федеральному проекту «Жилье», именно там самые тяжелые и противоречивые показатели, к выполнению которых надо стремиться к 2024 году. 80% предложений - это за деньги. Большое количество предложений, которые прозвучали, были отражены на Госсовете и уже находятся в проработке», - уточнил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.

Он добавил, что вторая часть предложений пересекалась с предложениями Госсовета, который проходил в Ялте. Чиновники провели серьезную аналитическую работу, чтобы не допустить повторений.