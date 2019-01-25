РИАМО - 25 янв. В 2018 году в 2,2 раза увеличилось количество принятых управлением Росреестра по Москве заявлений на постановку на кадастровый учет и регистрацию прав в электронном виде, сообщается на сайте ведомства.

«За прошедший год было обработано 168491 онлайн-заявление, в то время как в 2017 году – 78232 заявления. При этом в декабре 2018 года управлением было рассмотрено 19353 заявления, по 17168 из которых принято положительное решение», – говорится в сообщении.

По итогам года положительные решения вынесены по 95% онлайн-обращений (159422 заявления). При этом доля отказов в учетно-регистрационных действиях по электронным заявлениям не превысила 1% (0,9%), а доля приостановлений составила 4,5%.

За год количество обращений со стороны юридических лиц увеличилось в три раза, со стороны физических – в 2,5 раза, со стороны нотариусов – в 1,7 раза. По сравнению с количеством обращений в ноябре 2018 года, в декабре зафиксирован рост интереса к электронным услугам со стороны юрлиц на 13%, со стороны физлиц – на 18%, от нотариусов – на 61%.

«Тенденция роста в значительной степени обусловлена простотой предоставления электронных услуг и сокращением сроков проведения учетно-регистрационных действий. Помимо этого, согласно Федеральному закону №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» нотариальному удостоверению подлежат сделки по отчуждению и договоры ипотеки долей в праве собственности на недвижимое имущество», – уточнятся на сайте.

С 1 февраля 2019 года вступают в силу положения основ законодательства РФ о нотариате, согласно которым нотариус после удостоверения сделки будет направлять документы онлайн в регистрирующий орган в течение того же рабочего дня и бесплатно для заявителя.

На портале Росреестра доступны все основные услуги ведомства в электронной форме − регистрация прав, кадастровый учет, единая процедура (проведение регистрации прав и кадастрового учета по одному заявлению), предоставление сведений из ЕГРН.