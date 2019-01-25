РИАМО - 25 янв. Госадмтехнадзор Подмосковья рассмотрел за прошедший год свыше 9 тысяч устных обращений граждан, на личных приемах сотрудников присутствовали 463 жителя региона, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В течение 2018 года Госадмтехнадзор Московской области рассмотрел 9201 устное обращение граждан, поступившее на горячую линию. Во всех случаях либо нарушения в итоге были устранены, либо жители получили квалифицированные разъяснения сотрудников ведомства о перенаправлении жалобы профильным службам региона», – говорится в сообщении.

По обращениям жителей инспекторы провели 1394 контрольно-надзорных мероприятия, то есть приняли административные меры к ответственным организациям по фактам нарушения законодательства. Также 7807 человек получили личные разъяснения инспекторов по интересующему их вопросу.

«Всего за год на личных приемах сотрудников Госадмтехнадзора Московской области присутствовали 463 жителя региона. Начальник ведомства лично принял 22 человека, заместители руководителя надзорного органа и начальники территориальных отделов приняли 400 человек», – уточняется в материале.

В общественных приемных исполнительных органов власти области побывал 41 гражданин, неравнодушный к содержанию территорий Подмосковья.