РИАМО - 25 янв. Возгорание произошло в башне «Восток», входящей в состав комплекса «Федерация» в «Москва-Сити», сообщает ТАСС.

«Горит башня «Восток» комплекса «Федерация». С 40-го этажа идет дым», – сказал собеседник источник в экстренных службах.

Представитель пресс-службы столичного главка МЧС России подтвердил факт пожара в деловом центре «Москва-Сити».

Он уточнил, что возгорание началось по адресу: Пресненская набережная, дом 12. Пожарно-спасательные подразделения работают на месте.

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