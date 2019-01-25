РИАМО - 25 янв. На улице Брусилова в столице планируют построить центр семейного досуга с объектами спорта и медицины, под него определен участок площадью 0,6 гектара, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, на юго-западе Москвы планируется построить новый центр семейного досуга. Столичные власти согласились с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: улица Брусилова, владение 19, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«На пустующем участке по улице Брусилова в жилом районе Щербинка планируется построить многофункциональный центр семейного досуга с объектами спорта и медицинским центром», – отметила Княжевская.

Она добавила, что площадь земельного участка, рассматриваемого под строительство, составляет порядка 0,6 гектара. Предполагается строительство четырехэтажного здания, общая площадь которого составит 8242 квадратных метра. Проектом предусмотрена стоянка на 28 машино-мест.

«Новое строительство объектов семейного досуга и занятий спортом актуально и востребовано у москвичей. Создание новых точек притяжения для жителей районов одна из задач, поставленная мэром Москвы Сергеем Собяниным», – уточнила Княжевская.

Объект построят за счет инвестора, земельный участок, предназначенный под строительство будет выставлен на торги.