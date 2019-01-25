РИАМО – 25 янв. Свыше 20 тысяч договоров на подключение к газовым сетям заключили в Московской области в 2018 году, в регионе реализована возможность дистанционной подачи заявок на техприсоединение, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

«В 2018 году в Подмосковье заключено 21832 договора на подключение к газораспределительным сетям. 81% заявок на заключение этих договоров были поданы через онлайн-сервис. Еще два года назад этот показатель составлял всего 20%», – сказал Пестов.

Он уточнил, что в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева проводится большая работа по упрощению процедур и сокращению сроков техприсоединения к инженерной инфраструктуре, в том числе к газораспределительным сетям.

«В регионе реализована возможность дистанционной подачи заявок на техприсоединение к газораспределительным сетям через «Личный кабинет клиента» на сайте АО «Мособлгаз»», – добавил Пестов.

Сервис позволяет заключить договор онлайн, получить информацию о состоянии лицевого счета, тарифах на газ, передать показания приборов учета и производить оплату без комиссии. На сегодняшний день в личном кабинете клиента зарегистрировано уже более 1 миллиона абонентов.

Кроме того, на территории Подмосковья абоненты имеют возможность подписывать договоры о подключении к газораспределительным сетям с помощью СМС-сервиса. Также обеспечена возможность подачи заявки на технологическое присоединение к газораспределительным сетям через портал государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ).