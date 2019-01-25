РИАМО – 25 янв. Сбербанк ведет переговоры с РЖД и властями Москвы о проведении к новому зданию «Сбербанк-Сити» на Кутузовском проспекте станции метро и Московского центрального кольца (МЦК), сообщает агентство экономической информации «Прайм».

«Мы обсуждаем у себя внутри формат, что «Сбербанк-Сити» соединится полностью с линией метро и с МЦК, будет иметь транспортный хаб фактически внутри здания. Такую возможность мы сейчас обсуждаем с властями города и РЖД. Это будет, по сути, уникальный проект: наши сотрудники будут приезжать прямо внутрь здания, приходить в магазины и центры предоставления различных услуг», – сказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на форуме в Давосе.

В настоящий момент Сбербанк занимает в Москве более чем 40 офисных объектов. Банк перенесет штаб-квартиру в здания на Кутузовском проспекте рядом с «Москва-сити» ориентировочно к концу 2021 года.

Все пять зданий «Сбербанк-Сити» объединятся под землей с возможностью передвижения по всему этому подземному пространству. В перспективе там будет работать порядка 25-30 тысяч человек.

Расходы на создание «Сбербанк-сити» зампред кредитной организации не озвучил.

«Будет создан конгресс-центр, и, как мне представляется, и достаточно большой конференц-зал. Там будут созданы новые возможности, не только для предоставления услуг сотрудникам, но и для занятий спортом. То есть будет разработана специальная инфраструктура для того, чтобы сотрудникам было комфортно трудиться и быть еще более эффективными», – пояснил зампред Сбербанка.