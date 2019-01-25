РИАМО - 25 янв. На территории Московской области в предстоящие выходные ожидается сильный снегопад, автолюбителей предупредили о необходимости выбирать безопасную дистанцию движения и соблюдать скоростной режим, чтобы не попасть в ДТП, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД по Московской области.

В Московском регионе в предстоящие выходные начнет сыпать сильный снег, усилится ветер в порывах до 15 метров в секунду, поднимется метель.

«В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Московской области рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге. Строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем», – говорится в сообщении.

Особую осторожность следует проявлять при проезде эстакад, мостов и путепроводов, именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи или скопление талой воды. Также ледяной накат часто образуется в местах остановок общественного транспорта, на перекрестках и в дворовых территориях.

На транспортном средстве, обязательно должны быть установлены зимние шины, а внешние световые приборы и стеклоочистители находится в исправном состоянии. Перед выездом следует проверить уровень и при необходимости добавить незамерзающей стеклоочищающей жидкости. Зимой желательно иметь в машине комплект теплых вещей, термос с горячим питьем, автомобильное зарядное устройство для телефона и источник огня для разведения костра.

«При неблагоприятных погодных условиях тормозной и остановочный путь транспорта возрастает, что требует большей осторожности от пеших участников дорожного движения при переходе проезжей части. Обозначить свое присутствие на дороге пешеходы могут с помощью световозвращающих элементов», – добавляется в материале.

Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения, используя картографические онлайн сервисы, выбирать альтернативные маршруты движения и оптимальные временные промежутки для поездок на личном автотранспорте, активно пользоваться услугами пассажирского автомобильного и железнодорожного транспорта. Необходимо также проявлять взаимоуважение по отношению к другим участникам дорожного движения.