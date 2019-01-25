РИАМО - 25 янв. Полицейские расследуют кражу автомобиля у мужчины в Одинцове, ущерб оценен в 1,4 миллиона рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Накануне днем в дежурную часть отделения полиции обратился мужчина 1987 года рождения с заявлением о том, что от его дома на улице Сколковская в Одинцове неизвестный похитил его автомашину Kia Sportage 2017 года выпуска. Сумма ущерба – 1,4 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.