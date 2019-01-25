РИАМО - 25 янв. Уголовное дело возбудили по факту гибели двух мужчин во время пожара в многоквартирном жилом доме в микрорайоне Янтарный подмосковной Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Вечером 24 января в квартире на 15 этаже дома в Балашихе во время проведения ремонтных работ с использованием газовых баллонов произошло два хлопка, после чего последовало возгорание. В результате погибли двое рабочих 1975 и 1984 годов рождения.

«Следственными органами <…> по результатам проверки по факту смерти двух мужчин в результате хлопка газового баллона в одной из квартир Балашихи возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух человек)», – говорится в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия криминалистами изъяли два газовых баллона, соскобы со стен и потолков, также получены смывы с рук погибших. Запланированы судебно-медицинские экспертизы, а также планируется назначение химической и пожаротехнической экспертиз.

Подмосковная прокуратура организовала проверку в связи с пожаром.