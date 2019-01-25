РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 янв. УК займется восстановлением дома на улице Кольцевой в микрорайоне Янтарный подмосковной Балашихи, пострадавшего при пожаре в результате взрыва газового баллона, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Сообщение о пожаре в Балашихе поступило 24 января в 20:30. Горела квартира в микрорайоне Янтарный по адресу: улица Кольцевая, дом №20. На место выехали все оперативные службы. Погибли два человека, ими оказались рабочие, которые проводили ремонт в квартире на 15 этаже. В тушении пожара задействовали около 10 единиц спецтехники и более 30 человек.

«Сейчас проводятся следственные мероприятия, после которых управляющая организация займется восстановлением дома и сгоревшей квартиры, будет восстановлено и теплоснабжение подъезда», – говорится в сообщении.

Вопрос финансовой помощи пострадавшим жителям будет решен после официального заключения Следственного комитета Подмосковья.

Жители дома уже вернулись в свои квартиры. На время эвакуации их обеспечили горячим питанием и чаем.

Дом на 400 квартир был введен в эксплуатацию в 2018 году. В нем прописано 40 человек. В большинстве квартир ведется ремонт.