РИАМО - 25 янв. Энергетики завершили работы по подключению к теплоснабжению новой столичной школы, которая после ввода в эксплуатацию станет крупнейшей в России, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «МОЭК».

«Экспериментальная школа на 2,5 мест с «Кванториумом» расположена на территории бывшей промышленной зоны ЗИЛ. Строительно-монтажные работы на тепловых сетях выполнены сотрудниками компании «МОЭК-Проект» в ноябре 2018 года за 20 дней, подключение проведено с опережением сроков, предусмотренных договором», – говорится в сообщении.

В настоящее время теплоноситель подан на комплекс зданий, что позволяет вести отделочные работы в зимний период. Источником теплоснабжения служит ТЭЦ-9 «Мосэнерго», расстояние до подключаемого объекта составляет около 1 километра.

Самая большая школа в России появится на территории ЗИЛ в 2019 году. На базе школы появится детский технопарк с программами дополнительного образования.