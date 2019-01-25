РИАМО - 25 янв. Общая сумма скидки для пенсионеров в магазинах «Пятерочка» в Московской области по итогам 2018 года составила 1,51 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

В 2018 году во всех регионах присутствия X5 Retail Group покупатели старшего возраста получили скидку на сумму более 10,8 миллиардов рублей. В прошлом году более 893 тысяч пенсионеров Подмосковья совершили покупки в магазинах у дома порядка 44 миллионов раз. Данных показателей удалось достичь за счет региональной программы поддержки социально незащищенных слоев населения «Социальная скидка Подмосковья».

«Проект, инициированный правительством Московской области, стартовал 1 сентября 2015 года. Данная программа дает возможность сэкономить и приобрести товары со скидкой. Для этого на кассе магазина нужно предъявить социальную карту жителя Московской области. Скидка гарантирована пенсионерам, ветеранам, многодетным семьям и другим гражданам, относящимся к льготным категориям», – отметил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Он уточнил, что скидка также предоставляется социальным работникам по предъявлении служебного удостоверения и социальной карты маломобильного гражданина, находящегося на надомном обслуживании.

Программа пользуется большой популярностью у жителей Подмосковья. С сентября 2015 года по текущий момент в магазинах, участвующих в программе, было пробито более 300 миллионов чеков, а сумма скидки составила 4,3 миллиарда рублей.

X5 Retail Group уже несколько лет предоставляет скидки льготным категориям граждан. В «Пятерочке» в первой половине дня предоставляется скидка 5%, а по понедельникам – 10%. Супермаркеты «Перекресток» предлагают скидку 10% с 09:00 до 13:00 в будние дни, а гипермаркеты «Карусель» предоставляют скидку 5% с момента открытия магазина до 13:00.

В программе участвуют 14 торговых сетей: «Авоська», «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель», «Атак», «Верный», «Магнит», «Глобус», «Дикси», «О’Кей», «Лента», «Магнолия», «Монеточка» и более 200 магазинов МСПК – всего 4071 магазин.

Кроме того, ряд торговых сетей добровольно расширяют условия предоставления социальной скидки в пользу покупателей – увеличивают время предоставления скидки и ее размер, а также некоторые магазины предоставляют специальные предложения и дополнительные скидки по картам постоянного клиента.