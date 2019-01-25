РИАМО - 25 янв. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в Татьянин день пожелал студентам успешной учебы и новых свершений.

«Сегодня праздник у всех студентов! Студенческие годы – замечательная пора в жизни любого человека. Это время, когда закладываются основы будущего, сбываются надежды. Впереди еще вся жизнь, полная замечательных идей и грандиозных свершений», – написал Брынцалов в своем Instagram-аккаунте.

Он также пожелал студентам успешной учебы и новых открытий.

«Пусть ваши знания будут востребованы, а молодость и талант гарантируют вам прекрасное будущее! С праздником!» – добавил председатель областного парламента.

День российского студенчества отмечается ежегодно 25 января. В этот день в 1755 году был подписан указ об учреждении Московского университета. Дата также совпадает с Татьяниным днем – православным праздником, связанным с именем великомученицы Татьяны, покровительницы студентов.