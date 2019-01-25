РИАМО - 25 янв. На станции «Выставочная» Московского метрополитена в пятницу открылась выставка победителей всероссийского конкурса фото- и видеоматериалов «За что я люблю Россию», передает корреспондент РИАМО.

«Сегодня (25 января – ред.) мы принимаем эту выставку, размещаем фотографии призеров конкурса, и, надеемся, что данная акция поможет привлечь внимание молодежи к метрополитену, позволит многим из ребят взглянуть на метро не только как на удобный вид транспорта, но и как на потенциального работодателя, партнера для проведения различных профориентационных мероприятий», – отметил на открытии заместитель начальника метро по управлению персоналом Павел Ковалев.

В экспозиции представлены работы школьников и студентов со всей страны. Всего на выставке 30 фотографий, которые комиссия жюри отобрала по итогам конкурса.

Школьники и студенты разместили на сайте конкурса: love4russia.ru с апреля по декабрь 2018 года более 1 тысячи фотоснимков. Жюри, в состав которого входят профессиональные фотографы, выбрало победителей в шести номинациях: «Герои», «Добрые дела», «За мной Россия», «Культурное наследие», «Природа» и «Таланты».