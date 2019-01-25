РИАМО - 25 янв. Порядка 900 студентов прошли практику в столичной подземке в прошедшем году, также было принято на работу около 700 молодых специалистов, сообщил в пятницу заместитель начальника метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев.

«Метрополитен всегда готов поддерживать молодежные инициативы. Мы рады сотрудничать с молодыми, инициативными ребятами. В 2018 году почти 900 студентов прошли у нас практику, и почти 700 молодых специалистов было принято на работу в московское метро», – сказал Ковалев.

Он добавил, что в метрополитене существует студенческий отряд.

В октябре Московский метрополитен запустил собственный сайт вакансий «Работа в метро». Соискатели могут найти всю необходимую информацию о трудоустройстве в подземке и отправить резюме.