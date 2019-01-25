РИАМО - 25 янв. Более 8 тысяч бутылок контрафактной спиртной продукции изъяли на складе в промышленной зоне по Ярославскому проезду в подмосковном Королеве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В ходе осмотра помещения правоохранители изъяли более 8 тысяч бутылок алкоголя известных торговых марок на общую сумму почти 1,5 миллиона рублей. Продукция хранилась без лицензии и была оклеена акцизными марками, которые по результатам исследования являются поддельными», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое уроженцев одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемые в незаконном обороте спиртосодержащей продукции. Возбуждено уголовное дело, мужчин поместили под стражу.

Вся алкогольная продукция изъята и передана на ответственное хранение уполномоченной организации, устанавливаются лица, причастные к сбыту готового товара.