РИАМО - 25 янв. Более 10 новых объектов здравоохранения планируется построить на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы в ближайшие три года, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

«Это девять поликлиник и две подстанции скорой медицинской помощи. Их возведут до 2021 года», – сообщил руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

В текущем году введут в эксплуатацию высокотехнологичную детско-взрослую поликлинику в поселке Птичное. Это будет современная оснащенная клиника, где врачи смогут принимать до 750 пациентов за смену.

Также во второй половине 2019 года в районе Щаповское поселка Курилово планируется возвести двухэтажную амбулаторию, в составе которой появятся отделения для взрослых и детей. Объект рассчитан на 110 пациентов. В учреждении будут работать доктора по основным медицинским специальностям, закупят необходимое медицинское оборудование и мебель, создадут лабораторию.

Жидкин добавил, что строительство большинства объектов здравоохранения в течение ближайших 3-х лет профинансируют из городского бюджета.

«За шесть с лишним лет на присоединенных территориях ввели 10 поликлиник на 2 480 посещений в смену и подстанцию скорой помощи в Троицке. К 2035 году число объектов здравоохранения в новой Москве возрастет до 125», – резюмировал начальник департамента.