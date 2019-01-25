Знаешь ли ты студенческие приметы?
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Студенты – пожалуй, самая суеверная братия. Пройдите викторину РИАМО и проверьте, что вы помните из студенческих примет.
Знаешь ли ты студенческие приметы? (1/10)
Что запрещается мыть перед экзаменом согласно примете?
Знаешь ли ты студенческие приметы? (2/10)
Что нужно изобразить в зачетке, чтобы успешно сдать сессию?
Знаешь ли ты студенческие приметы? (3/10)
Можно ли читать конспекты за едой, как Шурик и Лида в фильме «Операция Ы»?
Знаешь ли ты студенческие приметы? (4/10)
Как нужно одеваться на экзамен?
Обязательно надеть что-нибудь новое
Одеться во все красное
Удачу приносит старая одежда
Одна из старейших студенческих примет гласит: лучше всего приходить на экзамен в старой одежде, которая уже принесла вам удачу. А вот белье должно быть красным – по крайней мере, так думают некоторые девушки. А китайские студенты даже делают себе талисманы красного или оранжевого цвета на удачу.
Знаешь ли ты студенческие приметы? (5/10)
Что нужно положить под пятку перед экзаменом?
Знаешь ли ты студенческие приметы? (6/10)
Как «подзарядиться» удачей от одногруппника, который только что сдал экзамен на «отлично»?
Знаешь ли ты студенческие приметы? (7/10)
Какой из этих московских памятников НЕ приносит удачу на экзамене?
Фото Николай Корешков © РИАМО
Петух на станции метро «Площадь Революции»
На удачу студенты трут нос бронзовой собаки на «Площади Революции», а вот гребешок петуха, наоборот, тереть не рекомендуется. Также суеверные студенты гладят золотую рыбку на Манежной площади и проводят целый ритуал возле памятника студенческим приметам в Марьино. Говорят, что нужно встать в бронзовые ботинки и попасть монеткой в 5 копеек в центр памятника и в название своего вуза, а еще приложить зачетную книжку к бронзовой зачетке.
Старик с золотой рыбкой на Манежке
Памятник студенческим приметам в Парке 850-летия Москвы.
Знаешь ли ты студенческие приметы? (8/10)
Что будет, если собаке на «Площади революции» вместо носа потереть лапу?
Фото Мария Ипполитова © РИАМО
Удачно сдашь зачет
В то время, как собачий нос помогает «притянуть» удачу на экзамене, лапа «отвечает» за удачно сданные зачеты.
Провалишься на экзамене
Тебя будут преследовать неудачи
Знаешь ли ты студенческие приметы? (9/10)
Что нужно положить под подушку в ночь перед экзаменом?
Знаешь ли ты студенческие приметы? (10/10)
Как нельзя ругать студента во время экзамена?
Вечный студент
Вы проверили на себе едва ли не все студенческие приметы и не забудете их, даже если давно закончили вуз. Судя по всему, студенческие суеверия вами активно использовались. В погоне за «халявой» вы были готовы не только махать зачеткой в открытую форточку среди ночи, но и голодать во время чтения конспектов.
Первокурсник
Вы уже начали грызть гранит науки и как раз недавно сдали первую сессию. Студенческие приметы успели войти в вашу жизнь, но не спешите думать, что все уже знаете – наверняка в будущем вам пригодятся некоторые из тех, о которых вы узнали из теста.
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