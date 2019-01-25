Конечно, это поможет информации лучше «усвоиться»

Есть можно только сладкое – так знания лучше «прилепятся»

Согласно студенческой примете, готовиться к экзамену, как Шурик и Лида, не стоит – так вы рискуете «заесть» память.

Читать конспекты во время приема пищи нельзя