РИАМО - 25 янв. Подмосковный писатель Игорь Ходаковский зачитает в эфире «Радио 1» свою повесть «Валя», действие которой разворачивается в блокадном Ленинграде, услышать рассказ можно ночью 26, 27 января и 2 февраля, сообщает «Радио 1».

В этом году Россия отмечает 75-летие снятия блокады Ленинграда.

«В скорбные дни памяти и радости о полном снятии блокадного кольца вокруг Ленинграда, 26, 27 января и 2 февраля после полуночи на радиостанции «Радио 1» в программе «Читаем на радио» будет впервые транслироваться повесть подмосковного писателя Игоря Ходаковского «Валя», - говорится в сообщении.

Читать произведение о событиях конца декабря 1941-го и начала января 1942 года будет сам автор. Главными героями повести стали двое школьников - Валя и Сашка.

«В подъезде многоквартирного дома остается в живых несколько человек. Но смерть настойчиво приходит каждый день и уносит последние жизни. Остается только двое детей - Валя и ее одноклассник Сашка, которые должны были учиться в пятом классе. Без родителей и хлебных карточек, они проводят в доме еще несколько дней. Ослабевший Сашка уже не встает с кровати и смиряется с грядущей смертью. Но Валя из последних сил встает на ее пути и спасает Сашку и себя», - отмечается в материале.

Блокада Ленинграда немецко-фашистскими захватчиками началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня. Полностью город освободили 27 января 1944 года. За время блокады, по разным данным, погибли от 400 тысяч до 1,5 миллионов человек.