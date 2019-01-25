РИАМО - 25 янв. В Подмосковье на территории Видновского пассажирского автотранспортного предприятия 29 января откроет двери для посетителей бесплатный музей истории автомобильного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы «Мострансавто».

«Экспозиция «История и современность» состоит из двух залов общей площадью более 1 тысячи квадратных метров. В музее представлено свыше 700 экспонатов. Основа коллекции – автобусы, грузовые и легковые машины отечественного производства. Техника восстановлена и отреставрирована. Гордость музея – различные модификации автомобиля «Москвич», - говорится в сообщении.

Посетителям также покажут технические разработки прошлых лет: прибор для балансировки колес, кассу для сбора оплаты за проезд, устройство для сверления отверстий в заготовках тормозных барабанов и многое другое.

«Постоянная экспозиция начала формироваться в 2001 году, открытие музея приурочили к 75-летию «Мострансавто». В коллекции находится около 40 ретроавтомобилей. Первым экспонатом стал седан ГАЗ-11-73 1940 года выпуска, который до сих пор на ходу. Еще один старожил – грузовик ГАЗ-АА – известная полуторка в довоенном исполнении», – отметил руководитель экспозиции Анатолий Белов.

Выставка будет открыта для всех желающих еженедельно по вторникам и четвергам с 12:00 до 15:00. Музей можно посетить как индивидуально, так и в группах до 25 человек. Предварительная запись осуществляется по телефону + 7 (963) 722-67-25. Вход в музей бесплатный.