РИАМО – 25 янв. Победители чемпионатов мира по самбо среди школьников и кадетов 16-летний Вадим Дедов и 14-летний Богдан Усольцев, провели утреннюю зарядку для жителей подмосковного Реутова, акция прошла по инициативе местного отделения партии «Единая Россия», сообщил в пятницу член партии «Единая Россия» и координатор партийного проекта «Старший брат» Владимир Каширин.

Занятия прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Октября. Участники тренировки сделали беговую разминку, разминку на месте и упражнения по акробатике. А юные чемпионы рассказали, как достигли таких высоких результатов, кто им помогал, поделились небольшими секретами.

«Еженедельные утренние зарядки для горожан второй год подряд проводят члены и сторонники партии «Единая Россия» в Реутове в рамках партийного проекта «Здоровое будущее». Начало традиции два года назад положил секретарь местного отделения партии Станислав Каторов, лично принимающий участие в тренировках. С 2018 года к акции присоединились известные спортсмены городского округа», – сказал Каширин.

Следующая зарядка пройдет 30 января в 7:00 по московскому времени на стадионе «Старт». Любой желающий может присоединиться к тренировке, во время которой состоится мастер-класс по использованию спортивных тренажеров.