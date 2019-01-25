РИАМО - 25 янв. Российская столица вошла в тройку лучших городов для путешествий студентов, первым стал Санкт-Петербург, на втором месте – Сочи, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

«По данным интернет-опроса ко Дню студента (Татьянин день), в первую пятерку популярных для путешествий студентов городов вошли Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Ялта и Феодосия», – говорится в сообщении.

За Санкт-Петербург, как лучший город для путешествий студентов, отдали 53% голосов, за город-курорт Сочи – 20%, за Москву – 13%, за крымские курорты Ялта и Феодосия – по 7%.

По данным агентства, российский студенческий туризм, включающий самостоятельные поездки студентов на отдых, обучение и туры, составляет более 3 миллионов человек из поколений миллениалов (поколение рожденных после 80-х годов) и центениалов (рожденных после 2000-х годов).