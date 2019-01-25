РИАМО - 25 янв. В подмосковном Щелкове встреча двух знакомых из Тульской области закончилась поножовщиной, один из мужчин попал в больницу с колото-резаным ранением, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

Накануне ночью на улице Талсинская в Щелкове из съемной квартиры бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости в больницу доставлен и госпитализирован уроженец Тульской области 1988 ода рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции уроженец Тульской области 1981 года рождения. Преступление совершено во врем ссоры в ходе совместного распития спиртных напитков», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), подозреваемый задержан.