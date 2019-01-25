РИАМО - 25 янв. Неизвестные похитили порядка 1 миллиона рублей у квартиросъемщиков на юго-востоке Москвы, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на улице Краснодарская, дом 57. Мужчина заявил в полицию о краже из своей квартиры, которую снимали несколько человек.

«Из квартиры, которую он сдавал в аренду, похитили денежные средства в сумме около 1 миллиона рублей, принадлежащие квартиросъемщикам», – сказал собеседник агентства.

По данному факту в настоящий момент проводится проверка, добавил он.