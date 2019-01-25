РИАМО - 25 янв. Следователи устанавливают обстоятельства получения подростком обширных ожогов на северо-западе Москвы, в ходе осмотра места происшествия обнаружена пустая канистра с характерным для керосина запахом, сообщила РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Она уточнила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

«По данным следствия, вечером 24 января 2019 года 15-летний юноша, находясь совместно с двумя несовершеннолетними в подъезде жилого дома по улице Берзарина в городе Москве, получил ожоги 98% тела. Пострадавший незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь», - сказала Иванова.

Она добавила, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Следователи также проверят условия жизни и воспитания подростка в семье. Расследование уголовного дела продолжается.