РИАМО - 25 янв. Полицейские пресекли канал сбыта насвая в Москве и по данному делу задержали россиян и приезжих, в арендуемых складах и местах их проживания изъято около 1,5 тонн запрещенного вещества, сообщается на сайте МВД РФ.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк уточнила, что оперативники провели оперативно-разыскные мероприятия на территории около одного из железнодорожных вокзалов столицы.

«Задержаны граждане Российской Федерации и государств ближнего зарубежья. В арендуемых злоумышленниками складских помещениях и местах их проживания изъято около 1,5 тонн веществ растительного происхождения. Проведенное исследование подтвердило, что в составе изъятого вещества содержится насвай (вид некурительного табачного изделия - ред.)», – отметила Волк.

Она пояснила, что оптовая или розничная продажа насвая на территории РФ является административным правонарушением.

В отношении семи задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по пункту 2 статьи 14.53 КоАП РФ. Кроме того, трое привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ, решается вопрос об их выдворении.

Насвай – вид некурительного табачного изделия из Центральной Азии. Основными его составляющими являются табак и щелочь. Употребление насвая вызывает никотиновую и психическую зависимость.