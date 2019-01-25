РИАМО - 25 янв. На Савеловском направлении Московской железной дороги электропоезд насмерть сбил женщину, которая переходила пути по железнодорожному настилу перед приближающимся поездом, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Сегодня около 10 часов утра в районе станции «Лианозово» Савеловского направления Московской железной дороги электропоездом сообщением Лобня - Москва смертельно травмирована женщина. По предварительным данным, она переходила пути по железнодорожному настилу перед приближающимся поездом», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что транспортная полиция устанавливает личность погибшей и обстоятельства произошедшего.