РИАМО – 25 янв. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков вручил благодарности четырем представителям физкультурно-оздоровительного комплекса городского округа Реутов, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Награждение прошло в министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

«Благодарность министра за большой вклад в развитие самбо на территории Московской области» получили тренер по самбо Александр Абрамов, за свою карьеру становившийся бронзовым призером Кубка мира и неоднократно победителем и призером всероссийских соревнований, и тренер по самбо и дзюдо Дмитрий Герасименко – чемпион и призер всемирных Универсиад, участник Олимпийских игр в Лондоне по дзюдо, бронзовый призер чемпионата мира и Европы по самбо 2018 года», – говорится в сообщении.

«Благодарность министра за высокие спортивные результаты по самбо» получили чемпион мира по самбо среди школьников Вадим Дедов и победитель первенства мира по самбо среди кадетов Богдан Усольцев.

«В конце прошлого года (2018 – ред.) Международный олимпийский комитет наконец признал самбо олимпийским видом спорта. Это единоборство имеет 80-летнюю историю и распространено в 90 странах мира на всех континентах. Мы в Московской области активно развиваем самбо. Открытие в 2014 году отделения в новом физкультурно-оздоровительном комплексе в Реутове – один из показателей этого развития», – подчеркнул Терюшков.

Он добавил, что раньше в этом городе детям приходилось тренироваться в обычном доме, что не способствовало повышению результативности. Как только самбисты переехали в более комфортные условия, результаты заметно выросли. Вадим Дедов и Богдан Усольцев стали чемпионами мирами среди кадетов и школьников. И это только начало.

«Нам очень приятно, что нам оказывает такое внимание министр (физической культуры и спорта Подмосковья – ред.). Это значит, что, во-первых, наши достижения заметны, а, во-вторых, это вдохновляет и дает перспективы на будущее», – сказал Герасименко.

Он отметил, что зал в Реутове открылся только четыре года назад. Тренировки начинали с детских групп. Те ребята, которые стали чемпионами мира, из первого набора. За ними стремятся другие ребята. По его мнению, результаты по самбо и дзюдо будут расти не только в Реутове, но и по всей Московской области.