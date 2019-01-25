РИАМО - 25 янв. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) согласилась с прекращением реализации инвестиционного проекта и расторжением договора аренды земельного участка на улице Судакова, владение 11, где планировалась реконструкция магазина, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

В данный момент на участке площадью 0,01 гектара размещен торговый павильон общей площадь 50 квадратных метров. Инвестор планировал его реконструировать и в дальнейшем эксплуатировать как магазин – под эти цели в 2004 году с инвестором был заключен договор аренды участка.

«Согласно его особым условиям арендодатель имеет право расторгнуть договор досрочно в случае неосвоения земельного участка в течение двух лет или иных сроков, установленных градостроительной документацией. Разрешительная документация для целей реконструкции объекта отсутствует», – отмечается в материале.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, павильон представляет собой типичную постройку конца девяностых годов.

«Очевидно, что никакой реконструкции здания так и не проводилось, даже его внешние габариты не изменились», – сказала Пятова.

Она также отметила, что договор будет расторгнут в одностороннем порядке, так как бесспорен факт нарушения особых условий договора аренды.