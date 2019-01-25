РИАМО - 25 янв. Все высшие, общеобразовательные и дошкольные учреждения, подведомственные министерству образования Московской области, работают в штатном режиме, несмотря на морозы в регионе, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Московской области Ольги Забраловой.

«Температура в учреждениях поддерживается в пределах нормы», – сообщила Забралова.

По ее словам, ограничения касаются только занятий на открытом воздухе, они либо вовсе отменены, либо время их проведения сокращено.

«В случае резкого похолодания родители обучающихся вправе оставить ребенка дома, но при этом в обязательном порядке нужно сообщить об этом классному руководителю или в администрацию школы по телефону, а – в письменном виде», – резюмировала Забралова.

Она добавила, что узнать все новости об организации учебного процесса во время понижения температуры можно как в самой школе, так и в территориальном управлении образования.

Аномальные морозы сохранятся в Московском регионе до конца рабочей недели, а уже к понедельнику ожидается потепление – температура может достичь нуля градусов.