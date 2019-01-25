РИАМО - 25 янв. Движение городского транспорта на шоссе Энтузиастов в районе станции метро «Авиамоторная» восстановили после утреннего ДТП, в ходе которого грузовой автомобиль повредил контактный провод, сообщается в Twitter-аккаунте Московского транспорта.

Утром в пятницу бетономешалка порвала провод на столбе на востоке Москвы. На месте работали оперативные службы города. Трамваи и троллейбусы курсировали по измененным маршрутам. Задерживались трамваи №№12, 24, 32, 37, 38, 46, 50 и троллейбусы №№24, 30, 53. Было затруднено движение на ряде полос по направлению в центр города.

«Движение городского транспорта на шоссе Энтузиастов полностью восстановлено – трамваи и троллейбусы ходят привычными маршрутами», – говорится в сообщении.