РИАМО - 25 янв. До конца текущего года власти Московской области планируют решить проблему с завершением строительства одного из корпусов жилищного комплекса «Новокосино-2» городского округа Реутов, еще один корпус может быть введен уже в этом году, сообщила журналистам заместитель министра жилищной политики Подмосковья Юлия Баринова.

«Прогнозирование по «Новокосино» не совсем такое благодарное дело. 13-й корпус, я думаю, на 2019 год – реальная дата. 16-й корпус намного больше, чем 13-й, там степень строительной готовности очень низкая. По 16-му, я думаю и надеюсь, что мы хотя бы в 2019 году найдем решение», - сказала Баринова.

Она отметила, что в зависимости от того, в какой период будет найдено решение по объекту, станет известна дата вручения ключей дольщикам.

«Это (вручение ключей - ред.) произойдет в обязательном порядке, потому что губернатором поставлена четкая задача – решить каждый проблемный дом. Этим мы и занимаемся», - добавила Баринова.

В пятницу в доме правительства Московской области вручили ключи от квартир дольщикам корпуса №5. Он был введен в эксплуатацию 29 декабря 2018 года. Дом рассчитан на 1118 квартир. Застройщик – ООО «ЭкспертСтрой» - планировал ввести объект 31 марта 2017 года, однако из-за финансовых трудностей объект не был своевременно достроен. С 1 декабря 2017 года ЖК «Новокосино-2» находится на контроле министерства жилищной политики региона.

Корпус №5 был завершен застройщиком за счет собственных средств, министерство жилищной политики области сопровождало проект вплоть до его завершения.

Всего в ЖК «Новокосино-2» было более 3,3 тысячи участников долевого строительства. Сроки сдачи объектов были нарушены по пяти корпусам. В настоящий момент достроены и введены в эксплуатацию три из пяти незавершенных домов. Сейчас идет поиск инвестора для завершения строительства последнего из недостроев - корпуса №16, который рассчитан на тысячу участников долевого строительства.