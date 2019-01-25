РИАМО - 25 янв. Бывший доходный дом Алексея Хомякова в Москве, который режиссер Эльдар Рязанов выбрал для съемок фильма «Служебный роман», получил статус объекта культурного наследия регионального значения, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Здание было построено в 1899-1900 годах. Дом спроектирован в стиле модерн, его создали архитекторы Илларион Иванов-Шиц и Максимилиан Геппенер. Главной особенностью здания является граненый эркер с балконом в резном каменном ограждении.

«Доходный дом Хомякова — прекрасно сохранившийся образец модерна. Однако он известен не только благодаря своей великолепной архитектуре. Дело в том, что именно в этом здании находилось статистическое учреждение, где работали герои фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман» — Калугина, Новосельцев и другие. Интересно, что в действительности такого учреждения здесь никогда не было. В советское время здание занимали Московский отдел здравоохранения, министерство речного флота СССР, Наркомвод СССР. Сейчас в здании располагается Федеральное агентство морского и речного флота, а на первом этаже работает ресторан», — отметил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Изначально здание было четырехэтажным, в 1931 году надстроили еще два этажа. Главные фасады дома, выходящие на улицы Петровку и Кузнецкий Мост, выполнены из камня и штукатурки и отделаны рустом (имитация каменной кладки). Их украшают пояса меандра (декоративный греческий орнамент), маски львов, пальметты (рельефные детали в виде листьев пальмового дерева, жимолости или тропического растения аканты), кариатиды (женские фигуры, которые вместо колонн поддерживают горизонтальные перекрытия здания) и полуколонны.

Главный акцент в композиции здания сделан на его угловую часть: ее украшает граненый эркер с колоннадой на втором этаже и балконом на третьем.

По данным на сайте, четырехэтажный дом на пересечении улиц Петровки и Кузнецкий Мост был построен на месте сгоревшего деревянного дома, который принадлежал Алексею Хомякову (1804–1860) — известному философу и публицисту XIX века. Затем владение перешло к его внучатому племяннику, полному тезке философа. При нем здание и превратилось в доходный дом.

Большая часть его помещений предназначалась для коммерческих целей. Так, на первом этаже располагался банк «Волков и сыновья», второй и третий занимал мебельный отдел магазина «Мюр и Мерилиз». В здании также размещались конторы, а часть помещений четвертого этажа сдавалась под комфортабельные квартиры.

Внутри сохранились лестницы с ажурными металлическими ограждениями и деревянными поручнями, лепной декор, своды Монье в подвале, ниши-экседры (полукруглые ниши с полукуполом).

Как отметил Емельянов, присвоенный статус регионального объекта культурного наследия обеспечивает дому защиту государства. Это значит, что его исторический облик запрещено нарушать, а любые ремонтные или реставрационные работы могут проводиться только под контролем городского департамента культурного наследия и после согласования с ним.