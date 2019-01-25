РИАМО - 25 янв. Неизвестный похитил партию рыбных консервов стоимостью свыше 2,5 миллионов рублей из грузового автомобиля в столичном районе Метрогородок, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на улице Тагильская, дом 6. О краже продуктов в полицию заявил генеральный директор оптовой компании «Трейд».

«В период с 21 по 22 января 2019 года по указанному адресу неизвестный совершил кражу товара (рыбные консервы), принадлежащего ООО «Трейд», из автомобиля Volvo. Материальный ущерб составил 2,49 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

По факту кражи товара возбудили уголовное дело.