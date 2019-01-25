РИАМО - 25 янв. В столице в предстоящие выходные морозы сменятся двухдневным снегопадом, который принесет более половины месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

К субботе облачные поля теплого атмосферного фронта доберутся до центра Русской равнины. Тем временем с запада в Россию уже направляется другой циклон, зародившийся над Атлантикой.

«В Москве снегопады начнутся после полудня в субботу. Пик ненастья придется на вторую половину дня в воскресенье. И только в понедельник погода в столице станет постепенно налаживаться. Снег в центре страны, по модельным оценкам, будет идти около 48 часов», – говорится в сообщении.

Этот снегопад все-таки не сможет считаться самым продолжительным с начала этой зимы. В декабре был период, когда снег шел трое суток подряд. А вот осадков один из самых сильных снегопадов принесет прилично – около 22 миллиметров, а это более половины месячной нормы.

В пятницу в столице еще солнечно и морозно, а в субботу температура начнет повышаться.

«В воскресенье днем столбики термометров поднимутся до минус 2 градусов, что на 4 градуса выше нормы. В понедельник возможно небольшое похолодание, но уже во вторник в регион вместе со снегопадами придет очередная порция атлантического тепла», – добавляется на сайте.