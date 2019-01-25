РИАМО - 25 янв. Ключи от квартир вручили дольщикам корпуса №5 жилого комплекса «Новокосино-2» городского округа Реутов, торжественное событие состоялось в доме правительства Московской области, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Участие в торжественном вручении ключей дольщикам приняли председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Мособлдумы Тарас Ефимов, заместитель министра жилищной политики Подмосковья Юлия Баринова, глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

«На один долгострой в Московской области у нас с вами стало меньше. И это наша с вами совместная победа. Победа эта нам далась нелегко. Сроки постоянно переносились, застройщик не спешил исполнять свои обязательства, постоянно кормил нас какими-то пустыми обещаниями. Но мы с вами вместе добились желаемого результата, дом наконец-то готов. Я хочу сказать огромное спасибо, прежде всего, в первую очередь, будущим новоселам. Спасибо вам за вашу активную позицию. Спасибо за вашу неоценимую помощь», - сказала Баринова.

Она напомнила, что в прошлом году в Подмосковье восстановили права 10 тысяч дольщиков. В 2019 году в регионе планируют выдать 19 тысяч ключей.

Как отметил Ефимов, решать проблемы обманутых дольщиков - это жесткая позиция губернатора Московской области Андрея Воробьева, которой также придерживаются депутаты Мособлдумы.

«Мы очень рады, что вы получили сегодня квартиры. Потому что слово «долгострой» в первую очередь для вас оно, конечно, очень понятно. Потому что это невозможность жить в своей квартире, невозможно выстроить свой нормальный быт», - сказал Ефимов.

В свою очередь глава Реутова отметил, что этот корпус является самым крупным из уже введенных домов в ЖК.

«Я очень рад, что сегодня нам посчастливилось с вами присутствовать здесь. Мы приложили к этому, вы знаете, вместе с вами, огромное количество усилий», - добавил Каторов.

По мнению участника долевого строительства Максима Царицинского, жильцы должны активно участвовать в жизни дома.

«Ожидание длилось как у всех минимум два года, то есть сроки постоянно передвигались как мы все знаем. Первый срок был 2015 год, и так все двигалось и двигалось и закончилось в начале 2019 года. Мы активно добивались того, чтобы нас услышали, обращались к руководству, к власти», - добавил Царицинский.

Корпус №5 был введен в эксплуатацию 29 декабря 2018 года. Дом рассчитан на 1118 квартир. Застройщик – ООО «ЭкспертСтрой» - планировал ввести объект 31 марта 2017 года, однако из-за финансовых трудностей объект не был своевременно достроен и введен в эксплуатацию. С 1 декабря 2017 года ЖК «Новокосино-2» находится на контроле министерства жилищной политики региона.

Корпус №5 был завершен застройщиком за счет собственных средств, министерство жилищной политики области сопровождало проект вплоть до его завершения.

Всего в ЖК «Новокосино-2» было более 3,3 тысячи участников долевого строительства. Сроки сдачи объектов были нарушены по пяти корпусам. В настоящий момент достроены и введены в эксплуатацию три из пяти незавершенных домов. Сейчас идет поиск инвестора для завершения строительства последнего из недостроев - корпуса №16, который рассчитан на 1 тысячу участников долевого строительства.