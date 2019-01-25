РИАМО - 25 янв. АО «Воскресенские минеральные удобрения» в 2018 году выпустило рекордные объемы фосфорной кислоты, гранулированных и водорастворимых удобрений, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«В 2018 году цехом аммофоса №1 было произведено 96 тысяч тонн P:K 5:55 (гранулированных удобрений на основе калия хлористого – ред.) против 47 тысяч тонн, выпущенных в 2017 году», - говорится в сообщении.

Достижение рекордных объемов продукта стало возможным благодаря стабилизации технологии режимов и осуществлению ряда капитальных вложений, связанных с модернизацией поточно-транспортной системы и системы кипящего слоя.

Также на площадке цеха был запущен новый фасовочный комплекс, позволяющий использовать прочную упаковку больших объемов – 500, 800 и 1000 килограммов. Реализация этого этапа проекта связана с возрастающим спросом на продукт внутри России и в странах ближнего зарубежья.

«На новые объемы в 2018 году вышло и отделение сложных минеральных удобрений цеха аммофоса №2. Производительность водорастворимых удобрений, известных на рынке под маркой SOLAR, была увеличена до 150 тонн в сутки, или 50 тысяч тонн в годовом исчислении», - уточняется в материале.

Этому способствовало включение в технологическую цепочку вакуум-выпарной установки большей мощности, а также увеличение производительности осветленной фосфорной кислоты – основного полуфабриката для получения моноаммонийфосфата и водорастворимых NPK на его основе. Вместе с тем, цеху экстракционной фосфорной кислоты удалось достичь рекордных 180 тысяч тонн продукции по итогам года.

«Внушительный объем выпущенных в 2018 году гранулированных и водорастворимых удобрений отразил результат серьезной работы по обновлению и модернизации действующей производственной цепочки. Следуя трендам внутреннего рынка и устойчивому спросу на продукцию Воскресенского химкомбината, сегодня обсуждаются планы по масштабированию производства нишевых продуктов - водорастворимых удобрений», - уточнил гендиректор АО Анатолий Шаблинский.

Он добавил, что также планируется перенос отработанной технологии гранулированных удобрений на основе калия хлористого (Р:К 5:55) на новую площадку.

«При условии выхода на производство гранулированных удобрений на основе калия хлористого до тысячи тонн в сутки, мы сможем оперативно реагировать на повышенный спрос сельхозпроизводителей летом, а в зимний период переориентироваться на выпуск противогололедного реагента для автодорожных хозяйств», - заключил Шаблинский.