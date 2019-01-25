РИАМО – 25 янв. Актер Максим Виторган призвал «доброжелателей» больше не писать ему о том, что его супруга Ксения Собчак встречается с режиссером Константином Богомоловым, сообщает Газета.ru.
В своем Instagram Виторган выложил фото SMS-сообщения от неизвестного, который сообщил об очередной встрече Собчак с Богомоловым в ресторане.
Он добавил, что «не работает по вызову» и не вынесет «такого визга» еще раз, поскольку «этот гештальт уже закрыл».
«И если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь, Ксюше не пишите. Поздно», — подчеркнул актер.
Кроме того, он призвал своих подписчиков в соцсети заниматься собой.
По данным СМИ, Ксения Собчак, которая замужем за Максимом Виторганом, находится в романтических отношениях с режиссером Константином Богомоловым. 21 января, когда Богомолов отдыхал в одном из столичных кафе, у него произошла драка с Виторганом. Режиссер получил кулаком по лицу и голове, но вызывать полицию не стал.
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