РИАМО – 25 янв. Актер Максим Виторган призвал «доброжелателей» больше не писать ему о том, что его супруга Ксения Собчак встречается с режиссером Константином Богомоловым, сообщает Газета.ru.

В своем Instagram Виторган выложил фото SMS-сообщения от неизвестного, который сообщил об очередной встрече Собчак с Богомоловым в ресторане.

«Ребята, завязывайте!» — написал в ответ Виторган.

Он добавил, что «не работает по вызову» и не вынесет «такого визга» еще раз, поскольку «этот гештальт уже закрыл».

«И если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь, Ксюше не пишите. Поздно», — подчеркнул актер.

Кроме того, он призвал своих подписчиков в соцсети заниматься собой.

По данным СМИ, Ксения Собчак, которая замужем за Максимом Виторганом, находится в романтических отношениях с режиссером Константином Богомоловым. 21 января, когда Богомолов отдыхал в одном из столичных кафе, у него произошла драка с Виторганом. Режиссер получил кулаком по лицу и голове, но вызывать полицию не стал.